Uova di cioccolato per i bimbi del Santobono-Pausilipon: il dolce ‘blitz’ della polizia (Di mercoledì 31 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoStamattina personale della Questura di Napoli e del Compartimento polizia Postale e delle Comunicazioni della Campania, in collaborazione con la Nestlé Italia, ha donato delle Uova di cioccolato e dei gadget della polizia di Stato a bambini in cura presso gli ospedali Santobono e Pausilipon. L’iniziativa, avvenuta nel rispetto delle norme da Covid-19, è stata accompagnata dalla presenza di artisti e trampolieri che hanno partecipato alla consegna con bolle di sapone e giochi. Gli agenti sono stati accolti, all’esterno dei presidi sanitari, da medici e dirigenti ed hanno avuto la possibilità di incontrare alcuni bambini ed i loro familiari. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 31 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoStamattina personaleQuestura di Napoli e del CompartimentoPostale e delle ComunicazioniCampania, in collaborazione con la Nestlé Italia, ha donato delledie dei gadgetdi Stato a bambini in cura presso gli ospedali. L’iniziativa, avvenuta nel rispetto delle norme da Covid-19, è stata accompagnata dalla presenza di artisti e trampolieri che hanno partecipato alla consegna con bolle di sapone e giochi. Gli agenti sono stati accolti, all’esterno dei presidi sanitari, da medici e dirigenti ed hanno avuto la possibilità di incontrare alcuni bambini ed i loro familiari. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Advertising

lillodoggo : @Ev3lynRF certo che si, ma se ci vede sporchi di uova e cioccolato si arrabbierà *si alza* lultimo che arriva in ba… - franzisksksksk : mia madre: 'No franci l'uovo no che ingrassi' e poi mi prende il coniglio di cioccolato... ALLORA MADRE DILLO CH… - anteprima24 : ** Uova di cioccolato per i bimbi del Santobono-#Pausilipon: il dolce 'blitz' della polizia **… - ralf_anna : RT @LucaCiardi1977: 5 uova Kinder. 100 € . Ergo, il cioccolato kinder costa 63,00€ al kg. Il prossimo che si lamenta per 22€ una colomba da… - aranciaverde : RT @mattinodinapoli: Pasqua 2021, i poliziotti consegnano uova di cioccolato ai bambini del Santobono -