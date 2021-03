Uomini e Donne, Samantha Curcio “sono vestita di verde speranza di pise..lo": imbarazzo in studio (Di mercoledì 31 marzo 2021) A Uomini e Donne Samantha Curcio, indicando il colore del suo vestito, ha fatto un gioco di parole che ha messo in imbarazzo Maria de Filippi e tutto lo studio. Una sfumatura particolare di verde, quella del vestito di Samantha Curcio, ribattezzata da oggi speranza di pisello: la tronista di Uomini e Donne ha provato a fare un gioco di parole che le è riuscito male e le è costato il richiamo di Maria De Filippi. Samantha Curcio, 30 anni di Sapri, è diventata tronista di Uomini e Donne dopo la scelta di Sophie Codegoni, tra le sue frequentazioni iniziali ci sono state Gero del Trono Over ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 31 marzo 2021) A, indicando il colore del suo vestito, ha fatto un gioco di parole che ha messo inMaria de Filippi e tutto lo. Una sfumatura particolare di, quella del vestito di, ribattezzata da oggidillo: la tronista diha provato a fare un gioco di parole che le è riuscito male e le è costato il richiamo di Maria De Filippi., 30 anni di Sapri, è diventata tronista didopo la scelta di Sophie Codegoni, tra le sue frequentazioni iniziali cistate Gero del Trono Over ...

