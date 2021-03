UOMINI E DONNE oggi | 31 marzo | Giacomo criticato da Carolina e Martina

Leggi su tvsoap

(Di mercoledì 31 marzo 2021) Nella puntata odierna (31) disono successi numerosi sviluppi. Partiamo da Gemma Galgani, la quale dopo aver fatto un ballo con il signor Domenico, ha capito di non avere più intenzione di continuare la conoscenza, perciò i due proseguiranno la loro ricerca dell’amore separati. Si passa poi al cavaliere Biagio, che sta conoscendo le dame Patrizia ed Isabella. Con quest’ultima sono usciti a cena, lei dichiara di aver passato una bellissima serata e che Biagio l’ha corteggiata molto. Con Patrizia invece le cose sono andate diversamente, perché lei ammette che Biagio ha solo fatto parole e mai gesti concreti. L’uomo si difende dicendo che non è assolutamente vero ciò che Patrizia dichiara, ma lei taccia il cavaliere di falsità e per questo decide di chiudere la conoscenza, cosa che conferma pure l’uomo. Interviene ...