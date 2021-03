Uomini e Donne news, Tina Cipollari contro Gemma Galgani: lite e insulti nel parcheggio (Di mercoledì 31 marzo 2021) La rivalità tra Tina Cipollari e Gemma Galgani continua anche fuori dagli studi di Uomini e Donne. Dopo essersi dette la qualunque nel corso delle ultime puntate, le due sono hanno avuto una durissima lite nata durante un’esterna della donna con Domenico. Non a caso, in questa occasione, l’opinionista ha seguito la rivale e ha perso la pazienza per il suo comportamento con il tanto gentile cavaliere. Sono volati insulti e si è rischiata la rissa. Nello studi Elios di Roma la situazione è addirittura peggiorata: ecco cosa è successo. news Uomini e Donne: scontro tra Tina Cipollari e Gemma Galgani Una legame che non è ... Leggi su anticipazionitv (Di mercoledì 31 marzo 2021) La rivalità tracontinua anche fuori dagli studi di. Dopo essersi dette la qualunque nel corso delle ultime puntate, le due sono hanno avuto una durissimanata durante un’esterna della donna con Domenico. Non a caso, in questa occasione, l’opinionista ha seguito la rivale e ha perso la pazienza per il suo comportamento con il tanto gentile cavaliere. Sono volatie si è rischiata la rissa. Nello studi Elios di Roma la situazione è addirittura peggiorata: ecco cosa è successo.: straUna legame che non è ...

