Uomini e Donne: l’opinione di Chia sulla puntata del 31/03/21 (Di mercoledì 31 marzo 2021) Premetto che oggi non sarei stata dell’umore giusto nemmeno fosse andata in onda la puntata più trash della storia di Uomini e Donne, figuriamoci quando davanti mi trovo l’ennesimo sclero di quella ridicola di Gemma Galgani. Sì, ridicola, perché davvero non c’è più altro termine per descriverla. Lei che quel Domenico non l’avrebbe mai neanche degnato di uno sguardo (nemmeno quelli disgustati che le escono così bene), fuori di lì, ma che frequentava lo stesso pur di non perdere il posto fisso a centro studio. E avrebbe continuato pure a farlo, lo sappiamo bene, se questa sua intenzione – completamente incoerente rispetto al disinteresse che continuava a dire di avvertire nei confronti di un “pensionato che fa il pisolino pomeridiano” – non fosse stata messa in dubbio persino dalla padrona di casa. E allora ecco che il tempo di un ballo ... Leggi su isaechia (Di mercoledì 31 marzo 2021) Premetto che oggi non sarei stata dell’umore giusto nemmeno fosse andata in onda lapiù trash della storia di, figuriamoci quando davanti mi trovo l’ennesimo sclero di quella ridicola di Gemma Galgani. Sì, ridicola, perché davvero non c’è più altro termine per descriverla. Lei che quel Domenico non l’avrebbe mai neanche degnato di uno sguardo (nemmeno quelli disgustati che le escono così bene), fuori di lì, ma che frequentava lo stesso pur di non perdere il posto fisso a centro studio. E avrebbe continuato pure a farlo, lo sappiamo bene, se questa sua intenzione – completamente incoerente rispetto al disinteresse che continuava a dire di avvertire nei confronti di un “pensionato che fa il pisolino pomeridiano” – non fosse stata messa in dubbio persino dalla padrona di casa. E allora ecco che il tempo di un ballo ...

