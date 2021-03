Uomini e Donne, anticipazioni del 31 marzo: liti e lacrime in studio (Di mercoledì 31 marzo 2021) Terzo appuntamento settimanale di Uomini e Donne Continua la programmazione settimanale di Uomini e Donne, il popolare dating show ideato e condotto da Maria De Filippi. Cosa accadrà nella puntata in onda mercoledì 31 marzo 2021? Gli spoiler rivelano che ancora una volta si parlerà della storica opinionista del programma e di Tina Cipollari che andrà contro la sua acerrima nemica. Ricordiamo, inoltre che lunedì 5 aprile 2021 su Canale 5 non sarà trasmessa la puntata di U&D. Per quale motivo? Perché è lunedì dell’Angelo, ovvero Pasquetta quindi un giorno festivo. Trono over: Gemma Galgani si è rivista con la sua ex fiamma Le anticipazioni della puntata odierna di Uomini e Donne, svelano che Gemma Galgani in settimana è uscita con il suo ex Nicola ... Leggi su kontrokultura (Di mercoledì 31 marzo 2021) Terzo appuntamento settimanale diContinua la programmazione settimanale di, il popolare dating show ideato e condotto da Maria De Filippi. Cosa accadrà nella puntata in onda mercoledì 312021? Gli spoiler rivelano che ancora una volta si parlerà della storica opinionista del programma e di Tina Cipollari che andrà contro la sua acerrima nemica. Ricordiamo, inoltre che lunedì 5 aprile 2021 su Canale 5 non sarà trasmessa la puntata di U&D. Per quale motivo? Perché è lunedì dell’Angelo, ovvero Pasquetta quindi un giorno festivo. Trono over: Gemma Galgani si è rivista con la sua ex fiamma Ledella puntata odierna di, svelano che Gemma Galgani in settimana è uscita con il suo ex Nicola ...

Advertising

RadiocorriereTv : Chi sono gli uomini e le donne della #TribùUrbana di @MetaErmal? «Tutti coloro che, in qualche modo, si sentono di… - SeaWatchItaly : Quasi 500 persone respinte illegalmente in #Libia nelle ultime ore. Uomini, donne e bambini condannati a tornare… - OfficialSSLazio : Ancora increduli e sconvolti dal dolore il Presidente, gli uomini e le donne della Società Sportiva Lazio si string… - gaiagioiared : RT @vfeltri: Uomini e donne sono uguali. Esistono i cretini e le cretine. Basta scegliere i migliori non in base al genere bensì alle capa… - Fragatton1 : RT @squopellediluna: Attualmente 8.216 uomini, donne e bambini, fuggiti da guerre e violenze, vivono a Lesbo, 3.189 a Samos. ''Migliaia di… -