Uomini e Donne, anticipazioni 31 marzo: Giacomo esce con Martina e non con Carolina (Di mercoledì 31 marzo 2021) Uomini e Donne, anticipazioni 31 marzo: Giacomo sarà al centro della scena con le sue frequentazioni, ma ovviamente ci saranno anche altri protagonisti. Uomini e Donne, anticipazioni 31 marzo: Carolina delusa da Giacomo, che preferisce Martina Il bel tronista sta frequentando Carolina e Martina, con le quali finora è andato tutto bene. Oggi però, vedremo che litigherà con la seconda corteggiatrice e nonostante ciò deciderà di uscire con lei e non con l’altra. Si suppone che Carolina non la prenderà bene: vedremo la sua reazione con Giacomo. Massimiliano tra Eugenia e Vanessa. E Samantha L’altro tronista è in una ... Leggi su pianetadonne.blog (Di mercoledì 31 marzo 2021)31sarà al centro della scena con le sue frequentazioni, ma ovviamente ci saranno anche altri protagonisti.31delusa da, che preferisceIl bel tronista sta frequentando, con le quali finora è andato tutto bene. Oggi però, vedremo che litigherà con la seconda corteggiatrice e nonostante ciò deciderà di uscire con lei e non con l’altra. Si suppone chenon la prenderà bene: vedremo la sua reazione con. Massimiliano tra Eugenia e Vanessa. E Samantha L’altro tronista è in una ...

