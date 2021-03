Uomini e Donne, anticipazioni 31 marzo: colpo di scena, Gemma Galgani esce con Nicola Vivarelli e spiazza tutti (Di mercoledì 31 marzo 2021) anticipazioni della puntata di Uomini e Donne di mercoledì 31 marzo 2021. Come di consueto, il dating show condotto da Maria De Filippi andrà in onda su Canale 5 alle 14:45. La nuova versione vede in contemporanea le vicende del Trono Classico e del Trono Over. Ma vediamo cosa accadrà nella puntata che verrà trasmessa oggi pomeriggio. Uomini e Donne, cosa … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di mercoledì 31 marzo 2021)della puntata didi mercoledì 312021. Come di consueto, il dating show condotto da Maria De Filippi andrà in onda su Canale 5 alle 14:45. La nuova versione vede in contemporanea le vicende del Trono Classico e del Trono Over. Ma vediamo cosa accadrà nella puntata che verrà trasmessa oggi pomeriggio., cosa … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Advertising

RadiocorriereTv : Chi sono gli uomini e le donne della #TribùUrbana di @MetaErmal? «Tutti coloro che, in qualche modo, si sentono di… - SeaWatchItaly : Quasi 500 persone respinte illegalmente in #Libia nelle ultime ore. Uomini, donne e bambini condannati a tornare… - LegaSalvini : Jacopo #Morrone: 'Nuove aggressioni agli agenti della #PoliziaPenitenziaria, stavolta in servizio a Monza. Donne e… - prayingmantidae : -solamente uno specchio in cui incanalare le tue visioni delle donne, utilizzandole per accresscere il proprio ego… - prayingmantidae : -i film di azione in cui l'eroe alla fine seduce la donna; sono tutti le prove che le donne vengono viste DA SEMPRE… -