Unsic | “sigillate” le strutture italiane ma si permette il turismo all’estero

(Di mercoledì 31 marzo 2021) “Qui non c’è scontro tra rigore e aperture, ma solo il trionfo dell’autolesionismo”. È drastico Domenico Mamone, presidente dell’, che sta raccogliendo le proteste degli imprenditori del settore turistico associati al sindacato datoriale, costretti di fatto a tenere “” le proprieturistiche, mentre agli italiani più fortunati è permesso di recarsi, alimentando realtà a noi concorrenti. Perché il Tirolo sì e Sestriere o Prato Nevoso no? “Oltre al danno, la beffa – continua Mamone. “Mentre il settore turistico in Italia continua a leccarsi le ferite – il comparto hospitality ha perso 13,5 miliardi di euro nel 2020, con 156 milioni di presenze straniere in meno e 66mila posti di lavoro scomparsi, e quello dei viaggi d’affari 7,6 miliardi, secondo i dati di Federalberghi e del ...