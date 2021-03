Un'ottima notizia: il vaccino Pfizer ha un'efficacia del 100% negli adolescenti dai 12 ai 15 anni (Di mercoledì 31 marzo 2021) Secondo i dati del trial clinico in corso su circa 2 - 300 giovani, il vaccino Pfizer - BionTech si è rivelato "sicuro ed efficace" negli adolescenti dai 12 ai 15 anni. Tanto che le due aziende ... Leggi su globalist (Di mercoledì 31 marzo 2021) Secondo i dati del trial clinico in corso su circa 2 - 300 giovani, il- BionTech si è rivelato "sicuro ed efficace"dai 12 ai 15. Tanto che le due aziende ...

Advertising

DantiNicola : Ottima notizia! L'#AssegnoUnicoUniversale è finalmente legge dello Stato. Grazie all'impegno della Ministra… - AndreaOrlandosp : Ottima notizia accordo tra Just Eat e Cgil, Cisl e Uil. Un passo avanti verso l’attuazione di relazioni industrial… - TeresaBellanova : La @EU_Commission è pronta a lanciare il #passaportovaccinale, un documento facoltativo valido in tutta l'Unione ch… - DrTytty : @robersperanza Roberto burioni finalmente da un ottima notizia dicendo : 'Interrompo la pausa per darvi una notizia… - DrTytty : Roberto burioni finalmente da un ottima notizia dicendo : 'Interrompo la pausa per darvi una notizia eccezionale. I… -