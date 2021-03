Università di Padova Completa La Vaccinazione al Personale Scolastico, il Rettore: Siamo Covid Free (Di mercoledì 31 marzo 2021) Rosario Rizzuto, Rettore dell’Università di Padova, si esprime in merito alla campagna vaccinale fatta in autonomia dall’ateneo. “Abbiamo già Completato, in autonomia, la Vaccinazione della prima dose di AtraZeneca per ... Leggi su youreduaction (Di mercoledì 31 marzo 2021) Rosario Rizzuto,dell’di, si esprime in merito alla campagna vaccinale fatta in autonomia dall’ateneo. “Abbiamo giàto, in autonomia, ladella prima dose di AtraZeneca per ...

Visco "Ancora forte incertezza per le prospettive dell'economia"

... limitazioni agli spostamenti personali, prolungati periodi di sospensione della didattica in presenza nelle scuole e nelle università". Lo dice il governatore della Banca d'Italia, Ignazio Visco.

Anticorpi neutralizzanti Covid - 19, immunità e rischio di reinfezione. Per quanto tempo si è protetti?

Lo studio condotto dall'Università di Padova e dall'Imperial College di Londra e coordinato dal professor Andrea Crisanti, è stato svolto sulla popolazione di Vo' Euganeo che, insieme a Codogno, fu uno dei primi focolai in Italia.

Anticorpi al Covid, i dati di Crisanti: «Durano fino a 10 mesi, ottima notizia»

Lo studio condotto dall'Università di Padova e dall'Imperial College di Londra e coordinato dal professor Andrea Crisanti, è stato svolto sulla popolazione di Vo' Euganeo che, insieme a Codogno, fu uno dei primi focolai in Italia.