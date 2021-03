Uniti si vince, Big pharma si confronta con la politica. Ecco come (Di mercoledì 31 marzo 2021) L’industria farmaceutica c’è, ora anche le istituzioni devono fare la loro parte. Perché la pandemia non si sconfigge solo con la scienza, serve il supporto e la collaborazione della politica a uno sforzo immane, che un anno fa forse nessuno avrebbe potuto immaginare. Qualunque sia il prezzo di tale missione ne sarà valsa la pena. Di questo si è parlato nel corso del convegno VacciNation – How to win the vaccines race organizzato dall’American Chamber of commerce in Italy. Un evento al quale, tra gli altri (leggi qui cosa ha detto Giorgetti), hanno preso parte alcuni dei principali manager dell’industria farmaceutica italiana e internazionale: Riccardo Baccheschi, presidente e ceo di AchilleS Vaccines, Paivi Kerkola, presidente e amministratore delegato di Pfizer Italia, Carlo Rosa, amministratore delegato e direttore generale, DiaSorin, Lorenzo Wittum, ad di ... Leggi su formiche (Di mercoledì 31 marzo 2021) L’industria farmaceutica c’è, ora anche le istituzioni devono fare la loro parte. Perché la pandemia non si sconfigge solo con la scienza, serve il supporto e la collaborazione dellaa uno sforzo immane, che un anno fa forse nessuno avrebbe potuto immaginare. Qualunque sia il prezzo di tale missione ne sarà valsa la pena. Di questo si è parlato nel corso del convegno VacciNation – How to win the vaccines race organizzato dall’American Chamber of commerce in Italy. Un evento al quale, tra gli altri (leggi qui cosa ha detto Giorgetti), hanno preso parte alcuni dei principali manager dell’industria farmaceutica italiana e internazionale: Riccardo Baccheschi, presidente e ceo di AchilleS Vaccines, Paivi Kerkola, presidente e amministratore delegato di Pfizer Italia, Carlo Rosa, amministratore delegato e direttore generale, DiaSorin, Lorenzo Wittum, ad di ...

