Unicredit | scoppia il caso del maxi stipendio al nuovo a d Orcel Più del doppio rispetto al predecessore e senza vincoli di risultato

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 31 marzo 2021) Va bene essere il “CR7 dei banchieri”, come qualcuno lo definisce, ma loofferto alamministratore delegato diAndreaa qualcuno sembra davvero un po’ eccessivo. Non solo per la cifra in sé, 7,5 milioni di euro, ma per il fatto che la maga busta paga comprenda un premio da 5 milioni di euro in azioni non collegato ai risultati ottenuti. Unosontuoso che farebbe diil banchiere più pagato in Italia e uno dei più pagati in Europa. Così i proxy advisor Iss e Glass Lewis, ossia società che forniscono consulenze agli azionisti, hanno invitato i soci a votare contro il pacchetto retributivo in occasione dell’assemblea che si svolgerà il prossimo 15 aprile. Glass Lewis definisce “molto preoccupante lo scarso livello di divulgazione fornito sul ...