Un’estate di clausura tra le mura scolastiche? Lettera

Leggi su orizzontescuola

(Di mercoledì 31 marzo 2021) inviata da Maestro Giuseppe Belleggia - Si ipotizza una permanenza a scuola oltre il calendario con la motivazione che i bambini avrebbero perso ore di lezione e questo non è del tutto errato ma neppure preciso. Con la DAD abbiamo fatto fronte a questi mala tempora e devo dire che forse non tanto o non soltanto sul piano dei contenuti ma anche e soprattutto delle relazioni qualcosa è andato perduto per loro, per tutti quei nostri fanciulli e ragazzi costretti per ore a ritirarsi -per dirla con la Arendt- dalla sfera pubblica a quella privata. L'articolo .