Una vita anticipazioni: Ursula ruba una foto, che cosa vuole fare? (Di mercoledì 31 marzo 2021) Che cosa sta tramando Margarita alle spalle di tutti? Sta facendo del male a Bellita senza che lei se ne renda conto? Che cosa le ha fatto prendere nel te? Lo scopriamo con le anticipazioni di Una vita che ci portano proprio alla puntata di domani, 1 aprile 2021. Un nuovo mese inizia e la soap di Canale 5 regala come sempre grandi colpi di scena. Di story line interessanti ce ne saranno anche nelle prossime puntate della soap spagnola. Avrete visto ad esempio che tra Maite e Camino c’è un feeling molto particolare, neppure le due donne riescono a dare un nome al sentimento che provano, sarà amore? Lo scopriremo solo nelle prossime puntate di Una vita. Ma iniziamo subito con la trama di domani, 1 aprile 2021. Ecco per voi le ultime news da Acacias 38, domani in onda la seconda parte dell’episodio ... Leggi su ultimenotizieflash (Di mercoledì 31 marzo 2021) Chesta tramando Margarita alle spalle di tutti? Sta facendo del male a Bellita senza che lei se ne renda conto? Chele ha fatto prendere nel te? Lo scopriamo con ledi Unache ci portano proprio alla puntata di domani, 1 aprile 2021. Un nuovo mese inizia e la soap di Canale 5 regala come sempre grandi colpi di scena. Di story line interessanti ce ne saranno anche nelle prossime puntate della soap spagnola. Avrete visto ad esempio che tra Maite e Camino c’è un feeling molto particolare, neppure le due donne riescono a dare un nome al sentimento che provano, sarà amore? Lo scopriremo solo nelle prossime puntate di Una. Ma iniziamo subito con la trama di domani, 1 aprile 2021. Ecco per voi le ultime news da Acacias 38, domani in onda la seconda parte dell’episodio ...

Advertising

6000sardine : 'Non è urgente' questa è la dichiarazione di Toni Brandi di Pro vita e famiglia contro il #ddlZan. Dobbiamo aspet… - rtl1025 : 'Buongiorno vita è il titolo del mio nuovo singolo. Uscirà il 23 Aprile'???? Così @IlVeroUltimo ha annunciato sui so… - repubblica : Rai, Marino Sinibaldi lascia Radio 3: 'Una vita tra i libri, ma in questo Paese le classi dirigenti non leggono' - PrincipiFranco : RT @pbecchi: La litania di tutti oggi è: “riapriamo quando i dati lo consentono”. Ma quali dati? Quelli che voi costruite artificialmente p… - Natale10587098 : RT @pbecchi: La litania di tutti oggi è: “riapriamo quando i dati lo consentono”. Ma quali dati? Quelli che voi costruite artificialmente p… -