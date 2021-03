Una Vita anticipazioni aprile 2021, Ursula svela il segreto di Santiago (Di mercoledì 31 marzo 2021) Come ben sapete, Marcia ha sempre sospettato che Santiago le stesse mentendo, ma non ne aveva le prove. Nelle puntate di Una Vita di aprile 2021, l’uomo viene arrestato per il quasi omicidio di Felipe, che viene travolto da un’auto. La Sampaio seguendo le trame, testimonierà il falso per far uscire di galera il marito, dicendo che è in quel momento era insieme a lei. Ma poi si accorge che Santiago è terrorizzato in modo esagerato dalla paura di andare in prigione, nonostante abbia trascorso anni in cella. Decide di affrontarlo nuovamente, ma lui negherà ancora. A risolvere il mistero però sarà Ursula! La donna in combutta con il trafficante di donne Cesar Andrade, chiederà in cambio di un grande favore al malvivente, la verità sull’identità di Santiago. Ebbene Andrade ... Leggi su anticipazionitv (Di mercoledì 31 marzo 2021) Come ben sapete, Marcia ha sempre sospettato chele stesse mentendo, ma non ne aveva le prove. Nelle puntate di Unadi, l’uomo viene arrestato per il quasi omicidio di Felipe, che viene travolto da un’auto. La Sampaio seguendo le trame, testimonierà il falso per far uscire di galera il marito, dicendo che è in quel momento era insieme a lei. Ma poi si accorge cheè terrorizzato in modo esagerato dalla paura di andare in prigione, nonostante abbia trascorso anni in cella. Decide di affrontarlo nuovamente, ma lui negherà ancora. A risolvere il mistero però sarà! La donna in combutta con il trafficante di donne Cesar Andrade, chiederà in cambio di un grande favore al malvivente, la verità sull’identità di. Ebbene Andrade ...

