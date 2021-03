Una Vita, anticipazioni 1°aprile: Maite sconvolge Camino (Di mercoledì 31 marzo 2021) Una Vita continuerà a concedere spazio alla storyline incentrata su Santiago e sul suo recente ferimento, come sottolineano le anticipazioni di giovedì 1° aprile. Il brasiliano, infatti, si è presentato alla pensione con il volto tumefatto a causa di un pestaggio, facendo preoccupare Marcia alla quale ha raccontato di aver avuto una lite con un garzone al mercato. Tuttavia, Cesáreo lo ha sollecitato a stare lontano da «Il Guanto» e lui ha reagito molto duramente, una reazione che ha convinto l'uomo che il Becerra sia implicato in loschi affari. Cesáreo, però, deciderà di tenere per sé i suoi sospetti e non li condividerà con Marcia. Nel frattempo, mentre i Dominguez saranno alle prese con gli impegni artistici, Bellita continuerà ad occupare il suo tempo in compagnia di Margarita per cercare di distrarla dal pensiero di Alfonso che l'ha appena ... Leggi su ultimora.news (Di mercoledì 31 marzo 2021) Unacontinuerà a concedere spazio alla storyline incentrata su Santiago e sul suo recente ferimento, come sottolineano ledi giovedì 1° aprile. Il brasiliano, infatti, si è presentato alla pensione con il volto tumefatto a causa di un pestaggio, facendo preoccupare Marcia alla quale ha raccontato di aver avuto una lite con un garzone al mercato. Tuttavia, Cesáreo lo ha sollecitato a stare lontano da «Il Guanto» e lui ha reagito molto duramente, una reazione che ha convinto l'uomo che il Becerra sia implicato in loschi affari. Cesáreo, però, deciderà di tenere per sé i suoi sospetti e non li condividerà con Marcia. Nel frattempo, mentre i Dominguez saranno alle prese con gli impegni artistici, Bellita continuerà ad occupare il suo tempo in compagnia di Margarita per cercare di distrarla dal pensiero di Alfonso che l'ha appena ...

