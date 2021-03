Una Vita, anticipazioni 1 aprile: Camino sempre più vicina a Maite (Di mercoledì 31 marzo 2021) Una Vita, anticipazioni 1 aprile: nella puntata di domani vedremo che crescerà l’attrazione che la figlia di Felicia e sorella di Emilio prova per la sua insegnante di pittura. Inoltre saranno ancora protagonisti Felipe, Genoveva, Bellita, Margarita e José. Una Vita, anticipazioni 1 aprile: Maite terrà a Camino una lezione sul nudo femminile… Quale sarà la reazione della ragazza? Camino si avvicina ulteriormente a Maite. Questa le terrà una lezione sul nudo femminile (ricordiamo che ha già fatto una lezione su quello maschile), mostrandole un quadro “all’indice”, per così dire. La giovane Pasamar avrà una reazione inaspettata: significa che non si scandalizzerà? Lo vedremo! Intanto Emilio si accorgerà ... Leggi su pianetadonne.blog (Di mercoledì 31 marzo 2021) Una: nella puntata di domani vedremo che crescerà l’attrazione che la figlia di Felicia e sorella di Emilio prova per la sua insegnante di pittura. Inoltre saranno ancora protagonisti Felipe, Genoveva, Bellita, Margarita e José. Unaterrà auna lezione sul nudo femminile… Quale sarà la reazione della ragazza?si avulteriormente a. Questa le terrà una lezione sul nudo femminile (ricordiamo che ha già fatto una lezione su quello maschile), mostrandole un quadro “all’indice”, per così dire. La giovane Pasamar avrà una reazione inaspettata: significa che non si scandalizzerà? Lo vedremo! Intanto Emilio si accorgerà ...

