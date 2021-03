Una tiara dei Savoia all’asta? Aggiudicato!

(Di mercoledì 31 marzo 2021) È italiana una delle tiare più preziose apparse sul mercato negli ultimi anni. Il diadema di diamanti e perle naturali appartenuto ai Savoia sarà protagonista dell’asta di Sotheby’s Magnificent Jewels and Noble Jewels in programma a Ginevra il prossimo 11 maggio. Con un valore stimato di gran lunga superiore al milione di dollari (in euro parliamo di quasi 1,3 milioni) è stata creata nel XIX secolo da Musy Padre e Figli, la più antica gioielleria d’Italia fondata a Torino nel 1707 già fornitrice della real casa.

Una tiara magnifica tramandata per generazioni dalla famiglia reale italiana sarà l'highlight dell'asta 'Magnificent Jewels and Noble Jewels' di Sotheby's a Ginevra l'11 maggio.