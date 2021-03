Un ufficiale della marina italiana è stato arrestato per aver venduto segreti ai russi (Di mercoledì 31 marzo 2021) AGI - Un ufficiale della marina militare italiana e un ufficiale delle Forze Armate russe di stanza in Italia sono stati fermati ieri dal Carabinieri del Ros con l'accusa di spionaggio politico-militare e rivelazione di segreto. L'operazione, condotta dall'Agenzia Informazioni Sicurezza Interna, con il supporto dello stato Maggiore della Difesa, ha riguardato un capitano di fregata della marina militare e un ufficiale accreditato presso l'ambasciata della Federazione russa, entrambi accusati di gravi reati attinenti allo spionaggio e alla sicurezza dello stato. L'intervento è avvenuto in occasione di un incontro clandestino tra i due, sorpresi in flagranza immediatamente dopo la ... Leggi su agi (Di mercoledì 31 marzo 2021) AGI - Unmilitaree undelle Forze Armate russe di stanza in Italia sono stati fermati ieri dal Carabinieri del Ros con l'accusa di spionaggio politico-militare e rivelazione di segreto. L'operazione, condotta dall'Agenzia Informazioni Sicurezza Interna, con il supporto delloMaggioreDifesa, ha riguardato un capitano di fregatamilitare e unaccreditato presso l'ambasciataFederazione russa, entrambi accusati di gravi reati attinenti allo spionaggio e alla sicurezza dello. L'intervento è avvenuto in occasione di un incontro clandestino tra i due, sorpresi in flagranza immediatamente dopo la ...

