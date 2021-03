"Un tampone in cambio della sanatoria". Silvia Sardone inchioda Sala: Milano, la foto della vergogna | Guarda (Di mercoledì 31 marzo 2021) Scelta di dubbio gusto del sindaco di Milano Beppe Sala, che si è sottoposto a un tampone effettuato dalla Brigata sanitaria Soccorso rosso. Sembra una provocazione, una botta di goliardia in un momento drammatico per la città, la Lombardia e l'Italia. Invece è tutto vero. E l'opposizione a Palazzo Marino solleva gli scudi. "Oggi il sindaco Sala si mostra sui social mentre riceve un tampone dalla Brigata Sanitaria Soccorso Rosso, un nome che evoca un passato buio e violento e che purtroppo non solo sopravvive a Milano ma addirittura è sponsorizzato dal primo cittadino - attacca Silvia Sardone, europarlamentare e consigliere comunale della Lega -. Tutto ciò è gravissimo. Questa sedicente brigata ha come ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 31 marzo 2021) Scelta di dubbio gusto del sindaco diBeppe, che si è sottoposto a uneffettuato dalla Brigata sanitaria Soccorso rosso. Sembra una provocazione, una botta di goliardia in un momento drammatico per la città, la Lombardia e l'Italia. Invece è tutto vero. E l'opposizione a Palazzo Marino solleva gli scudi. "Oggi il sindacosi mostra sui social mentre riceve undalla Brigata Sanitaria Soccorso Rosso, un nome che evoca un passato buio e violento e che purtroppo non solo sopravvive ama addirittura è sponsorizzato dal primo cittadino - attacca, europarlamentare e consigliere comunaleLega -. Tutto ciò è gravissimo. Questa sedicente brigata ha come ...

