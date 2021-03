Un quotidiano svizzero ha pubblicato per errore «testo fittizio che deve ovviamente cambiare ad ogni pubblicazione» al posto dell’oroscopo

(Di mercoledì 31 marzo 2021) Mercoledì 31 marzo 2021 la redazione di Facta ha ricevuto una segnalazione che chiedeva di verificare l’autenticità di un’immagine pubblicata su Twitter il 30 marzo che mostra la pagina di un giornale con un oroscopo che per quanto riguarda il segno dello scorpione recita, in francese: «sul segno cheevidentementead». Si tratta di una notizia vera. Il refuso è stato commesso dalin lingua francese 20minutes – spin-off dell’omonimafrancese, gratuita e rivolta ai pendolari – chegiorno pubblica una rubrica affidata all’astrologa Natacha Delphes. Nell’edizione del 30 marzo 2021, ilfrancofono ha ...

Advertising

StadioSport : Champions League dal 2024: nuovo format con modello svizzero: L’indiscrezione è stata lanciata dal quotidiano sport… - Agenpress : 'Ndrangheta: quotidiano svizzero Blick Zeitung, Klaus Davi tende agguati ai boss -

Ultime Notizie dalla rete : quotidiano svizzero

Il Fatto Quotidiano

Dal 2005 al 2010 ha collaborato come editorialista delLa Stampa. Nel 2008 con il ... Anagrafica Principale Accademiconaturalizzato italiano, è giornalista, saggista, e anche ...E' quanto emerge dall'Outlook economico dell'Eurozona, diffuso da Istat, Istituto Economico dell'Università di Monaco e Istituto Economico. All'inizio dell'anno l'inflazione è aumentata, ...Non c’è solo questo ovviamente in ciò che hanno collezionato questo appassionato avvocato italo-svizzero e la sua consorte ... l’arte contemporanea ora discute è peraltro anticipata quotidianamente da ...Vilnius (Lituania), 30 marzo 2021 - A caccia del tris. Dopo Irlanda del Nord e Bulgaria, l'Italia punta a battere anche la Lituania, reduce dalla sconfitta per 1-0 subita sul campo della Svizzera, cap ...