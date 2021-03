Un Posto al Sole, trama 31 marzo 2021: speranze e negazioni (Di mercoledì 31 marzo 2021) Ricca puntata Un Posto al Sole oggi con tutti i protagonisti che dovranno prendere in mano la situazione, già delicata, per arrivare ad un obiettivo. Sarà possibile? Clara sul piede di guerra trama Un Posto al Sole oggi 31 marzo 2021 con nuove scoppiettanti avventure per i protagonisti della soap napoletana. Ricordiamo che va in onda dal lunedì al venerdì sempre su Rai Tre dalle ore 20.45. Clara dopo il suo lungo bacio con Patrizio ha deciso di fare un passo indietro e stare con l'uomo che le ha fatto la proposta di matrimonio: Alberto Palladini. Il rapporto tra i due è altamente compromesso per la presenza di Barbara, che sembra non voler mettere giù le mani dall'affascinante imprenditore. Clara ha rinunciato ad una vita con Patrizio proprio per il figlio, volendo ... Leggi su tvpertutti (Di mercoledì 31 marzo 2021) Ricca puntata Unaloggi con tutti i protagonisti che dovranno prendere in mano la situazione, già delicata, per arrivare ad un obiettivo. Sarà possibile? Clara sul piede di guerraUnaloggi 31con nuove scoppiettanti avventure per i protagonisti della soap napoletana. Ricordiamo che va in onda dal lunedì al venerdì sempre su Rai Tre dalle ore 20.45. Clara dopo il suo lungo bacio con Patrizio ha deciso di fare un passo indietro e stare con l'uomo che le ha fatto la proposta di matrimonio: Alberto Palladini. Il rapporto tra i due è altamente compromesso per la presenza di Barbara, che sembra non voler mettere giù le mani dall'affascinante imprenditore. Clara ha rinunciato ad una vita con Patrizio proprio per il figlio, volendo ...

