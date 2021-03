UN POSTO AL SOLE, anticipazioni puntata di giovedì 1° aprile 2021 (Di mercoledì 31 marzo 2021) anticipazioni puntata di Un POSTO al SOLE in onda giovedì 1° aprile 2021: Clara (Imma Pirone) si trova in compagnia dell’amica Marika quando le arriva una notizia destinata a gettarla nello sconforto. Barbara Filangieri (Mariella Valentini) tesse la sua tela per convincere Alberto (Maurizio Aiello) per convincerlo a sbarazzarsi di Clara. Silvia (Luisa Amatucci) è felice del fatto che Michele (Alberto Rossi) abbia accettato di trascorrere la Pasqua a Indica insieme a lei, ma un’offerta di lavoro ricevuta dal Saviani potrebbe far saltare tutto! Renato (Marzio Honorato) ha a che fare con Bianca (Sofia Piccirillo), Jimmy (Gennaro De Simone) e Irene (Greta Putaturo) che sono in vena di scherzi. L’uomo a quel punto decide di portare i bambini da Niko (Luca Turco) allo ... Leggi su tvsoap (Di mercoledì 31 marzo 2021)di Unalin onda1°: Clara (Imma Pirone) si trova in compagnia dell’amica Marika quando le arriva una notizia destinata a gettarla nello sconforto. Barbara Filangieri (Mariella Valentini) tesse la sua tela per convincere Alberto (Maurizio Aiello) per convincerlo a sbarazzarsi di Clara. Silvia (Luisa Amatucci) è felice del fatto che Michele (Alberto Rossi) abbia accettato di trascorrere la Pasqua a Indica insieme a lei, ma un’offerta di lavoro ricevuta dal Saviani potrebbe far saltare tutto! Renato (Marzio Honorato) ha a che fare con Bianca (Sofia Piccirillo), Jimmy (Gennaro De Simone) e Irene (Greta Putaturo) che sono in vena di scherzi. L’uomo a quel punto decide di portare i bambini da Niko (Luca Turco) allo ...

