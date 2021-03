Un posto al sole, anticipazioni 1°aprile: una notizia sconvolgente (Di mercoledì 31 marzo 2021) Clara Curcio sarà la protagonista dell'episodio di Un posto al sole di giovedì 1° aprile, come annunciano le anticipazioni della soap opera partenopea. La donna, dopo aver scoperto che Alberto ha una tresca con Barbara Filangieri che porta avanti per non perdere il suo posto di lavoro presso l'agenzia immobiliare di cui è titolare, è entrata profondamente in crisi e ha messo distanze dal Palladini. In seguito, il giorno del compleanno della giovane sembrava la giusta occasione per riavvicinarsi, ma la presenza di un terzo incomodo ha nuovamente allontanato irrimediabilmente la coppia. Gli spoiler rivelano che i guai per Clara non saranno finiti, dal momento che mentre si troverà insieme alla sua amica Marika, riceverà una notizia sconvolgente che la farà sprofondare in una ... Leggi su ultimora.news (Di mercoledì 31 marzo 2021) Clara Curcio sarà la protagonista dell'episodio di Unaldi giovedì 1° aprile, come annunciano ledella soap opera partenopea. La donna, dopo aver scoperto che Alberto ha una tresca con Barbara Filangieri che porta avanti per non perdere il suodi lavoro presso l'agenzia immobiliare di cui è titolare, è entrata profondamente in crisi e ha messo distanze dal Palladini. In seguito, il giorno del compleanno della giovane sembrava la giusta occasione per riavvicinarsi, ma la presenza di un terzo incomodo ha nuovamente allontanato irrimediabilmente la coppia. Gli spoiler rivelano che i guai per Clara non saranno finiti, dal momento che mentre si troverà insieme alla sua amica Marika, riceverà unache la farà sprofondare in una ...

