Un passo dal cielo 6-I guardiani: la storia della sesta stagione (Di mercoledì 31 marzo 2021) Nella primavera di grandi successi per Rai 1 si aggiunge un altro titolo che piacerà moltissimo al pubblico delal rete. Arriva infatti questa settimana Un passo dal cielo 6 la fiction con Daniele Liotti protagonista. Da sempre fiction di grande successo, per questa sesta stagione la serie di Rai 1 aggiunge il sottotitolo "I guardiani". A dieci anni di distanza dal debutto, con Terence Hill protagonista, Un passo dal cielo 6 torna in onda al giovedì sera dal primo aprile 2021 con otto puntate tutte da seguire. Ma come mai questa sesta stagione di Un passo dal cielo ha anche un sottotitolo? E che cosa significa i "guardiani"? Lo scopriamo dalle prime anticipazioni ufficiali ...

