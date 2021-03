Un opuscolo per spiegare l’autismo ai bambini, l’amministrazione Melucci sostiene l’iniziativa dell’associazione Poweraut (Di mercoledì 31 marzo 2021) l’amministrazione Melucci ha patrocinato un progetto di sensibilizzazione ideato dall’associazione Poweraut, presieduta da Doriana De Fabrizio, in occasione della “Giornata mondiale per la consapevolezza sull’autismo” che ricorre il 2 aprile di ogni anno.Gli assessorati alla Pubblica Istruzione e al Welfare guidati rispettivamente da Deborah Cinquepalmi e Gabriella Ficocelli, infatti, stanno sostenendo la diffusione nelle scuole di un piccolo opuscolo intitolato “Eccoci qui… per spiegare l’autismo ai bambini”, contenente una filastrocca corredata dai disegni realizzati dagli stessi bambini.«Un piccolo gesto – hanno spiegato Cinquepalmi e Ficocelli – per aumentare la generale consapevolezza rispetto alla condizione vissuta da molte ... Leggi su tarantinitime (Di mercoledì 31 marzo 2021)ha patrocinato un progetto di sensibilizzazione ideato dall’associazione, presieduta da Doriana De Fabrizio, in occasione della “Giornata mondiale per la consapevolezza sul” che ricorre il 2 aprile di ogni anno.Gli assessorati alla Pubblica Istruzione e al Welfare guidati rispettivamente da Deborah Cinquepalmi e Gabriella Ficocelli, infatti, stanno sostenendo la diffusione nelle scuole di un piccolointitolato “Eccoci qui… perai”, contenente una filastrocca corredata dai disegni realizzati dagli stessi.«Un piccolo gesto – hanno spiegato Cinquepalmi e Ficocelli – per aumentare la generale consapevolezza rispetto alla condizione vissuta da molte ...

infoiteconomia : Un opuscolo per spiegare l’autismo ai bambini, l’amministrazione Melucci sostiene l’iniziativa dell’associazione Po… - elenaricci1491 : Un opuscolo per spiegare l’#autismo ai bambini, l’amministrazione Melucci sostiene l’iniziativa dell’associazione P… - TarantiniTime : Un opuscolo per spiegare l’#autismo ai bambini, l’amministrazione Melucci sostiene l’iniziativa dell’associazione P… - Oltreilfatto : Un opuscolo per spiegare l’autismo ai bambini, l’amministrazione sostiene l’iniziativa dell’associazione Poweraut - VincenzoTrama : RT @CSOA_COX18: Per ricordare Primo, che ci ha lasciato il 30 marzo 1998, abbiamo pubblicato quest'opuscolo che contiene la trascrizione in… -