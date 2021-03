Un nuovo commissario al Covid per la Sicilia (Di mercoledì 31 marzo 2021) Quanto emerge dalle indagini della procura di Trapani sulla trasmissione di dati falsati sulla pandemia è un fatto estremamente grave perché non solo viola il patto di fiducia fra Regione Siciliana e Stato centrale, ma mette oggettivamente in pericolo i cittadini dell’Isola. Abbiamo depositato un’interpellanza urgente al Ministero della Salute, a prima firma della nostra Marialucia Lorefice, presidente della commissione Affari Sociali e Sanità, per chiedere al governo di procedere alla nomina di un commissario per la gestione dell’emergenza Covid: una figura che sia terza rispetto alla Giunta attualmente in carica, intervenendo con misure di vigilanza più incisive sul flusso dei dati epidemiologici che vengono inviati all’Istituto Superiore di Sanità. Bisogna evitare che simili situazioni si ripetano anche in altre regioni. L'articolo ... Leggi su ilblogdellestelle (Di mercoledì 31 marzo 2021) Quanto emerge dalle indagini della procura di Trapani sulla trasmissione di dati falsati sulla pandemia è un fatto estremamente grave perché non solo viola il patto di fiducia fra Regionena e Stato centrale, ma mette oggettivamente in pericolo i cittadini dell’Isola. Abbiamo depositato un’interpellanza urgente al Ministero della Salute, a prima firma della nostra Marialucia Lorefice, presidente della commissione Affari Sociali e Sanità, per chiedere al governo di procedere alla nomina di unper la gestione dell’emergenza: una figura che sia terza rispetto alla Giunta attualmente in carica, intervenendo con misure di vigilanza più incisive sul flusso dei dati epidemiologici che vengono inviati all’Istituto Superiore di Sanità. Bisogna evitare che simili situazioni si ripetano anche in altre regioni. L'articolo ...

