Un militare italiano faceva la talpa per Mosca | arrestato un ufficiale della marina e un russo Soldi in cambio di documenti riservati

(Di mercoledì 31 marzo 2021) Nella serata di ieri, 30 marzo, i carabinieri del Ros hannounitaliana; con lui è stato fermato anche undelle forze armate russe. L’accusa che per adesso pende sui due è quella di gravi reati attinenti allo spionaggio e alla sicurezza dello Stato. Entrambi gli ufficiali sono stati scoperti mentre si davano appuntamento per un incontro clandestino, mentre l’cedeva all’altro dei“classificati” indi. La posizione del cittadino straniero è tuttora al vaglio in relazione al suo status diplomatico. Le indagini dei Ros sono state condotte con la collaborazione dell’Aisi, l’intelligence interna, e dello Stato ...

Advertising

Corriere : ???? ULTIM'ORA - Spionaggio, arrestato militare italiano: avrebbe passato documenti segreti a un ufficiale russo - Corriere : Spionaggio, arrestato militare italiano: avrebbe passato documenti segreti a ufficiale russo - SkyTG24 : Spionaggio, cede documenti a un ufficiale russo: arrestato militare italiano - TuttoQuaNews : RT @Libero_official: Arrestato a #Roma un capitano di fregata italiano: '#spionaggio politico-militare e rivelazione di segreto', lo scambi… - max70gub : RT @Radio1Rai: #Spionaggio 2 arresti in Italia. Si tratta di un ufficiale italiano della Marina e di un militare delle forze armate russe.… -

Ultime Notizie dalla rete : militare italiano

Un ufficiale della marinaitaliana è stato arrestato nella serata di ieri, martedì 30 marzo, dai carabinieri del Ros, ... che sono stati sorpresi mentre l'ufficialecedeva all'altro ......per l'ufficialeè dunque di aver ceduto informazioni top secret per denaro . La posizione del cittadino russo è tuttora al vaglio in relazione al suo status diplomatico . Ilrusso ...Ieri sera, martedì 30 marzo, un ufficiale della marina militare italiana è stato arrestato mentre si trovava con un ufficiale russo. Secondo chi indaga sulla vicenda, l’Agenzia informazioni sicurezza ...I Ros hanno sorpreso un capitano di fregata mentre passava documenti riservati a un ufficiale accreditato presso l'Ambasciata russa in cambio di denaro. L'operazione è stata coordinata dall'Aisi e dal ...