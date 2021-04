Un film già visto (Di mercoledì 31 marzo 2021) Ci sono film che, nonostante abbia visto molte volte nel corso della vita, sono sempre disposta a rivedere. può continuare a regalare sempre le stesse emozioni, quelle della prima volta? No. Certamente no. A meno che non si tratti di conclamati capolavori del cinema, allora forse anche le emozioni resteranno immutate. Ma converrete che non si tratta di pietre miliari della settima arte quando menzionerò le mie pellicole del cuore. La prima ce l’ho in comune con tutte le mie coetanee. E’ Dirty Dancing. Siamo cresciute con la speranza che arrivasse qualcuno a dire “Nessuno può mettere Baby in un angolo” e quella baby eravamo noi. Un Patrick Swayze in ottima forma. Niente a che vedere con la figura evanescente di Ghost, qui tanta carne e tutta ben piazzata e altrettanto bene esaltata dalle canottiere e dai jeans indossati per tutto il ... Leggi su distantimaunite (Di mercoledì 31 marzo 2021) Ci sonoche, nonostante abbiamolte volte nel corso della vita, sono sempre disposta a rivedere. può continuare a regalare sempre le stesse emozioni, quelle della prima volta? No. Certamente no. A meno che non si tratti di conclamati capolavori del cinema, allora forse anche le emozioni resteranno immutate. Ma converrete che non si tratta di pietre miliari della settima arte quando menzionerò le mie pellicole del cuore. La prima ce l’ho in comune con tutte le mie coetanee. E’ Dirty Dancing. Siamo cresciute con la speranza che arrivasse qualcuno a dire “Nessuno può mettere Baby in un angolo” e quella baby eravamo noi. Un Patrick Swayze in ottima forma. Niente a che vedere con la figura evanescente di Ghost, qui tanta carne e tutta ben piazzata e altrettanto bene esaltata dalle canottiere e dai jeans indossati per tutto il ...

