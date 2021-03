"Un comunista che ci condanna a non avere più una vita". Senaldi, la rabbia contro Speranza: il ministro che odia gli italiani (Di mercoledì 31 marzo 2021) Pietro Senaldi è stato ospite nello studio de L'aria che tira, la trasmissione in onda tutti i giorni su La7 e attualmente condotta da Francesco Magnani al posto di Myrta Merlino. Il direttore di Libero è partito dalla vicenda del giorno, ovvero dal pasticcio combinato dal governo presieduto da Mario Draghi sui viaggi all'estero mentre sul suolo italiano non è consentito spostarsi, per esporre il suo giudizio sul ministro Roberto Speranza. Il quale in precedenza da Magnani era stato definito un pedagogo, ma Senaldi è stato di tutt'altra opinione: “Secondo me lui non è un pedagogo, ma un comunista, come d'altronde ha sempre detto. Nel suo libro sul Covid che non è mai stato pubblicato ha detto che l'epidemia era una grande occasione per la sinistra, che avrebbe dovuto riformarsi. Invece qui si ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 31 marzo 2021) Pietroè stato ospite nello studio de L'aria che tira, la trasmissione in onda tutti i giorni su La7 e attualmente condotta da Francesco Magnani al posto di Myrta Merlino. Il direttore di Libero è partito dalla vicenda del giorno, ovvero dal pasticcio combinato dal governo presieduto da Mario Draghi sui viaggi all'estero mentre sul suolo italiano non è consentito spostarsi, per esporre il suo giudizio sulRoberto. Il quale in precedenza da Magnani era stato definito un pedagogo, maè stato di tutt'altra opinione: “Secondo me lui non è un pedagogo, ma un, come d'altronde ha sempre detto. Nel suo libro sul Covid che non è mai stato pubblicato ha detto che l'epidemia era una grande occasione per la sinistra, che avrebbe dovuto riformarsi. Invece qui si ...

Advertising

matteosalvinimi : #Salvini: Cina? Di fronte a ritardi e menzogne sul Covid di un regime comunista, non democratico, che si è addiritt… - La7tv : #lariachetira Pietro #Senaldi contro il Ministro #Speranza: 'Finché c'è lui non c'é più vita, ha scritto che il… - matteosalvinimi : #Salvini: È ormai evidente che la Repubblica comunista cinese abbia contribuito con ritardi e omissioni al contagio… - swasye1 : RT @FabrizioDalCol: Governo, riaperture a 18-20 mln di vaccinati. Bar e ristoranti a fine aprile - JackFra9 : RT @Libero_official: 'Disse che la pandemia è un'occasione per la sinistra: #Speranza, un comunista che ci condanna a non avere una vita'.… -