Ultime Notizie Serie A: tutte le news della giornata – VIDEO (Di mercoledì 31 marzo 2021) tutte le Ultime Notizie più importanti del giorno in Serie A e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcionews24 Ore 13.40 – Serie A, Insigne è l'MVP del mese di marzo. De Siervo: «Grandi doti tecniche e di leadership» – Il capitano del Napoli Lorenzo Insigne ha vinto il premio di MVP della Serie A del mese di marzo. La notizia Ore 13.15 – Juventus, Cristiano Ronaldo è atterrato a Torino: domani il rientro alla Continassa – Dopo gli impegni con il Portogallo, Cristiano Ronaldo è atterrato questa mattina a Torino. La notizia Ore 12.30 – Serie A, le designazioni arbitrali per la 29ª giornata di campionato – L'Associazione Italiana Arbitri ha reso note le designazioni arbitrali per la 29ª ...

