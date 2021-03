Ultime Notizie Roma del 31-03-2021 ore 20:10 (Di mercoledì 31 marzo 2021) Romadailynews radiogiornale ancora Ben ritrovati raccolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio attenzione nei rapporti tra Roma e Mosca dopo la scoperta di un operazione di spionaggio militare conclusa con l’arresto di un ufficiale della Marina Militare Italiana il capitano di fregata a Walter yacht in servizio presso lo Stato Maggiore della Difesa e le espulsioni due funzionari militari russi con i quali scambiano per denaro dossier Top Secret militari italiani della nato il ministro degli Esteri Di Maio parla di atto stile di estrema gravità l’ambasciatore Russo in Italia sergej Rav si dice caricato per le escursioni ma il vicepresidente della commissione affari internazionali del parlamento di Mosca minaccia risposte simmetriche Londra denunciare attività maligna è destabilizzante della Russia sull’apertura non sosteniamo la paghi quindi ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 31 marzo 2021)dailynews radiogiornale ancora Ben ritrovati raccolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio attenzione nei rapporti trae Mosca dopo la scoperta di un operazione di spionaggio militare conclusa con l’arresto di un ufficiale della Marina Militare Italiana il capitano di fregata a Walter yacht in servizio presso lo Stato Maggiore della Difesa e le espulsioni due funzionari militari russi con i quali scambiano per denaro dossier Top Secret militari italiani della nato il ministro degli Esteri Di Maio parla di atto stile di estrema gravità l’ambasciatore Russo in Italia sergej Rav si dice caricato per le escursioni ma il vicepresidente della commissione affari internazionali del parlamento di Mosca minaccia risposte simmetriche Londra denunciare attività maligna è destabilizzante della Russia sull’apertura non sosteniamo la paghi quindi ...

