Ultime Notizie Roma del 31-03-2021 ore 19 | 10

(Di mercoledì 31 marzo 2021)dailynews radiogiornale ancora Ben ritrovati all’ascolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio la tensione nei rapporti trae Mosca dopo la scoperta di un operazione di spionaggio militare conclusa con l’arresto di un ufficiale della Marina Militare Italiana il capitano di fregata a Walter yacht in servizio presso lo Stato Maggiore della Difesa e le espulsioni due militari russi con i quali scambiata per denaro dossier Top Secret militari italiani della nato il ministro degli Esteri Di Maio parla di atto stile di estrema gravità l’ambasciatore Russo in Italia sergej Rav si dice caricato per le spedizioni ma il vicepresidente della commissione affari internazionali del parlamento di Mosca minaccia risposte simmetriche Londra denuncia l’attività maligna è destabilizzante della Russia sull’apertura e non so se andiamo alla Lim draghi ...