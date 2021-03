Ultime Notizie Roma del 31-03-2021 ore 15 | 10

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 31 marzo 2021)dailynews radiogiornale ascolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio dei rapporti trae Mosca dopo le istruzioni di due funzionari russi coinvolti in un’operazione di spionaggio militare conclusa con l’arresto di un ufficiale della Marina Militare Italiana e le funzioni di due funzionari militari russi con i quali il ufficiale italiano andiamo per denaro dossier Top Secret e militari italiani della NATO l’accusa e di Rivelazione di segreti militari a scopo di spionaggio e procacciamento disegrete scopo di spionaggio il ministro degli Esteri Di Maio ha trasmesso la firma festa del Governo italiano e notificato l’immediata espulsione di due Punzio Nari rustico involti il ministro degli Esteri Russo fa sapere a danza che dispiace per l’espulsione dadi Due dipendenti dell’ambasciata russa ...