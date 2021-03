Ultime Notizie Roma del 31-03-2021 ore 09:10 (Di mercoledì 31 marzo 2021) Romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buongiorno dalla redazione in studio a Giuliano Ferrigno emergenza covid in primo piano nuove norme sui viaggi a Pasquale ministro della Salute Roberto Speranza firmato ieri un’ordinanza Che dispone fino al 6 aprile per arrivi e riempila paesi Unione Europea tampone in partenza quarantena di 5 giorni e ulteriore tampone alla fine così abbiamo perso tutti commenta il presidente di Confindustria tour operator dura il presidente di federalberghi bernabò bocca la toppa è peggio del buco oggi in consiglio dei ministri il nuovo decreto covid previsto un meccanismo per allentare le restrizioni in caso di miglioramenti dei dati è l’autore tratta con l’acquisto di un milione di dosi di vaccino sputnik intanto minaccia di bloccare i 100 milioni di dosi di Fazer per l’Unione Europea se non otterrà una consegna più ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 31 marzo 2021)dailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buongiorno dalla redazione in studio a Giuliano Ferrigno emergenza covid in primo piano nuove norme sui viaggi a Pasquale ministro della Salute Roberto Speranza firmato ieri un’ordinanza Che dispone fino al 6 aprile per arrivi e riempila paesi Unione Europea tampone in partenza quarantena di 5 giorni e ulteriore tampone alla fine così abbiamo perso tutti commenta il presidente di Confindustria tour operator dura il presidente di federalberghi bernabò bocca la toppa è peggio del buco oggi in consiglio dei ministri il nuovo decreto covid previsto un meccanismo per allentare le restrizioni in caso di miglioramenti dei dati è l’autore tratta con l’acquisto di un milione di dosi di vaccino sputnik intanto minaccia di bloccare i 100 milioni di dosi di Fazer per l’Unione Europea se non otterrà una consegna più ...

