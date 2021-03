UFFICIALE UEFA, revocato limite del 30% della capienza per i tifosi negli stadi (Di mercoledì 31 marzo 2021) Passo avanti della UEFA per quanto riguarda la presenza dei tifosi negli stadi: revocato il limite della capienza al 30% del totale La UEFA revoca il limite del 30% della capienza degli stadi per la presenza dei tifosi. Il comunicato. «Il Comitato Esecutivo UEFA ha rivisto la sua decisione del 1 ° ottobre 2020 in base alla quale ha consentito il ritorno degli spettatori alle partite UEFA fino al 30% della capacità. La commissione ha deciso che, alla luce del fatto che ciascuna delle 55 federazioni affiliate alla UEFA si trova ad affrontare una situazione diversa per ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 31 marzo 2021) Passo avantiper quanto riguarda la presenza deiilal 30% del totale Larevoca ildel 30%degliper la presenza dei. Il comunicato. «Il Comitato Esecutivoha rivisto la sua decisione del 1 ° ottobre 2020 in base alla quale ha consentito il ritorno degli spettatori alle partitefino al 30%capacità. La commissione ha deciso che, alla luce del fatto che ciascuna delle 55 federazioni affiliate allasi trova ad affrontare una situazione diversa per ...

