Ufficiale marina militare arrestato per spionaggio, ecco cosa è accaduto (Di mercoledì 31 marzo 2021) I carabinieri del Ros hanno tratto in arresto un Ufficiale della marina militare italiana per presunti gravi reati facenti capo ad attività di spionaggio. Con lui è stato fermato anche un Ufficiale delle forze armate russe. Ufficiale marina arrestato: fatto risale a martedì Stando a quanto riporta l'Ansa l'operazione sarebbe scattata nel momento in cui era in corso l'incontro tra i due. Un appuntamento a cui si sarebbero presentati anche i militari italiani che avrebbero sorpreso i due accusati scambiarsi dei documenti in cambio di denaro. L'operazione si è sviluppata nella serata di martedì. Secondo quelle che sono le prime indiscrezioni il contenuto dei testi consegnati all'Ufficiale russo sarebbe stato di natura prettamente ... Leggi su ultimora.news (Di mercoledì 31 marzo 2021) I carabinieri del Ros hanno tratto in arresto undellaitaliana per presunti gravi reati facenti capo ad attività di. Con lui è stato fermato anche undelle forze armate russe.: fatto risale a martedì Stando a quanto riporta l'Ansa l'operazione sarebbe scattata nel momento in cui era in corso l'incontro tra i due. Un appuntamento a cui si sarebbero presentati anche i militari italiani che avrebbero sorpreso i due accusati scambiarsi dei documenti in cambio di denaro. L'operazione si è sviluppata nella serata di martedì. Secondo quelle che sono le prime indiscrezioni il contenuto dei testi consegnati all'russo sarebbe stato di natura prettamente ...

