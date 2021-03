Ufficiale italiano spiava per la Russia, è crisi diplomatica con Mosca (Di mercoledì 31 marzo 2021) AGI - Cinquemila euro in contanti. Questo il "prezzo" dei documenti militari ceduti da un Ufficiale della Marina, un capitano di Fregata, a un Ufficiale delle Forze Armate russe di stanza nel nostro Paese fermati dai carabinieri del Ros. Secondo quanto si apprende, il denaro e' stato sequestrato al momento dello scambio. La procura della Capitale contesta al militare italiano i reati di procacciamento di notizie concernenti la sicurezza dello Stato, spionaggio politico-militare e spionaggio di notizie di cui è stata vietata la divulgazione. La convalida dell'arresto dell'Ufficiale della Marina è prevista nei prossimi giorni. L'operazione, condotta dall'Agenzia Informazioni Sicurezza Interna, è stata condotta in occasione di un incontro tra i due in un parcheggio della Capitale. Sono così stati sorpresi in flagranza ... Leggi su agi (Di mercoledì 31 marzo 2021) AGI - Cinquemila euro in contanti. Questo il "prezzo" dei documenti militari ceduti da undella Marina, un capitano di Fregata, a undelle Forze Armate russe di stanza nel nostro Paese fermati dai carabinieri del Ros. Secondo quanto si apprende, il denaro e' stato sequestrato al momento dello scambio. La procura della Capitale contesta al militarei reati di procacciamento di notizie concernenti la sicurezza dello Stato, spionaggio politico-militare e spionaggio di notizie di cui è stata vietata la divulgazione. La convalida dell'arresto dell'della Marina è prevista nei prossimi giorni. L'operazione, condotta dall'Agenzia Informazioni Sicurezza Interna, è stata condotta in occasione di un incontro tra i due in un parcheggio della Capitale. Sono così stati sorpresi in flagranza ...

