Ufficiale: cinque sostituzioni anche agli Europei e in Nations League (Di mercoledì 31 marzo 2021) L’UEFA ha comunicato ufficialmente che le squadre avranno a disposizione cinque sostituzioni sia per gli Europei (giugno-luglio) che per la fase finale della Nations League (le finali ad ottobre e i playout a marzo 2022). Scelta dunque la linea della continuità, considerando che sono in vigore sia in diversi campionati sia nelle competizioni europee e anche nelle qualificazioni ai prossimi Mondiali. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 31 marzo 2021) L’UEFA ha comunicato ufficialmente che le squadre avranno a disposizionesia per gli(giugno-luglio) che per la fase finale della(le finali ad ottobre e i playout a marzo 2022). Scelta dunque la linea della continuità, considerando che sono in vigore sia in diversi campionati sia nelle competizioni europee enelle qualificazioni ai prossimi Mondiali. L'articolo ilNapolista.

