Uefa | rimosso limite del 30% di spettatori negli stadi | confermato divieto per tifosi ospiti

(Di mercoledì 31 marzo 2021) Nella giornata odierna il Comitato Esecutivosi è riunito in videoconferenza e, attraverso un comunicato, ha fornito degli importanti aggiornamenti in merito alla presenza del pubblico: “Il Comitato Esecutivoha rivisto la decisione dell’1 ottobre 2020 che consentiva il ritorno deglialle partitefino al 30% della capienza delloo. Il Comitato ha deciso che, alla luce dell’eterogenea situazione epidemiologica nelle 55 federazioni, talenon è più necessario e la decisione sul numero diconsentiti deve essere di esclusiva responsabilità delle autorità locali/nazionali competenti. Di conseguenza, ildel 30 per cento della capienza ...

La deadline riguardo le scadenze imposte dall'è ad un passo (31 marzo), le pendenze economiche ... non è passato inosservato, infatti, che il vecchio logo del club è statodalle facciate ...Il giovane dirigente,dopo i sei cambi effettuati in Coppa Italia dalla squadra di Fonseca, ... Gombar negli ultimi giorni ha lavorato attivamente per supportare lanell'organizzazione di ...Di conseguenza, il limite del 30% della capienza dello stadio imposto dalla UEFA è rimosso, così come il divieto agli spettatori di assistere a partite di futsal. Tuttavia, alla luce delle restrizioni ...Nella giornata odierna il Comitato Esecutivo Uefa si è riunito in videoconferenza e, attraverso un comunicato, ha fornito degli importanti aggiornamenti in merito alla presenza del pubblico negli stad ...