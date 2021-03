Turismo | Morrone e Raffaelli Lega | ' Basta alle proibizioni | si deve ripartire'

(Di mercoledì 31 marzo 2021) I parlamentari dellaJacopoe Elenaintervengono sul tema delchiedendo strategie concrete per la ripartenza. 'La soluzione non era certamente un'altra ordinanza ...

I parlamentari della Lega Jacopoe Elena Raffaelli intervengono sul tema delchiedendo strategie concrete per la ripartenza. 'La soluzione non era certamente un'altra ordinanza restrittiva e liberticida, ma apprestare ...'Ottimismo, pragmatismo, pianificazione e certezze'. Sono le parole chiave declinate dal ministro delMassimo Garavaglia, durante la diretta Facebook con il parlamentare Jacopo, segretario della Lega Romagna. 'Abbiamo creato e organizzato dal nulla, in poche settimane, una struttura ..."Il miglior ristoro è la ripartenza’ è il tema della diretta Facebook alla quale parteciperanno oggi alle 19 il deputato leghista Jacopo Morrone il ministro del turismo Massimo Garavaglia (nella foto) ...Un selfie in piazza Cavour per testimoniare un centrodestra unito in vista delle prossime amministrative a Rimini dopo l'estate.