Turismo | Garavaglia | “Test Covid all’arrivo in aeroporto | la Sardegna è all’avanguardia”

(Di mercoledì 31 marzo 2021) CAGLIARI – “Quella di Olbia è un’ottima iniziativa che mette la Sardegna all’avanguardia sul futuro del trasporto aereo“. Così il ministro per il Turismo, Massimo Garavaglia, oggi all’inaugurazione dell’Health testing center all’aeroporto di Olbia, il primo hub in uno scalo italiano completamente dedicato al servizio di screening e prevenzione sanitaria nella lotta al covid.

La parole del Ministro. "Avremo sicuramente un estate migliore, grazie alla campagna vaccinale" A dichiarato il ministro delMassimodurante l'inaugurazione, avvenuta questa mattina, del nuovo Health Testing Center all'aeroporto di Olbia . 'Questo centro è fondamentale, è uno dei tasselli del ..., lasciapassare europeo prima dell'estateIl green pass prevede tre dati: o si è vaccinati o non lo si è ma si è avuto il Covid e si è guariti oppure ci si sottopone a un tampone e se è negativo si può viaggiare. Per l'Italia annuncia che ogg ...Sono le due leve, sulle quali agire rapidamente, annunciate dal ministro del Turismo Massimo Garavaglia. Oggi a Olbia per l'inaugurazione del centro per test sul Covid all'aeroporto 'Costa Smeralda', ...