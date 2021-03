Turismo: Garavaglia, lasciapassare europeo prima dell'estate (Di mercoledì 31 marzo 2021) AGI Un lasciapassare europeo prima dell'estate e il tema delle date per le riaperture in Italia, settore per settore. Sono le due leve, sulle quali agire rapidamente, annunciate dal ministro del Turismo Massimo Garavaglia. Oggi a Olbia per l'inaugurazione del centro per test sul Covid all'aeroporto 'Costa Smeralda', il titolare del dicastero ha fatto il punto sullo strumento individuato a livello Ue per viaggiare in sicurezza. "L'intenzione dei ministri del Turismo europeo è di far partire il green pass, che noi chiamiamo lasciapassare, prima dell'estate: c'è una forte accelerazione su questo". E "prevede tre dati: o si è vaccinati o non lo si è ma si è avuto il ... Leggi su agi (Di mercoledì 31 marzo 2021) AGI Une il temae date per le riaperture in Italia, settore per settore. Sono le due leve, sulle quali agire rapidamente, annunciate dal ministro delMassimo. Oggi a Olbia per l'inaugurazione del centro per test sul Covid all'aeroporto 'Costa Smeralda', il titolare del dicastero ha fatto il punto sullo strumento individuato a livello Ue per viaggiare in sicurezza. "L'intenzione dei ministri delè di far partire il green pass, che noi chiamiamo'estate: c'è una forte accelerazione su questo". E "prevede tre dati: o si è vaccinati o non lo si è ma si è avuto il ...

