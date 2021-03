Tubinga, la città tedesca sfida il Covid con un 'lasciapassare' giornaliero (Di mercoledì 31 marzo 2021) Tubinga, cittadina nel sud della Germania, è in cima alle classifiche dei viaggiatori d'Europa. Il merito è del suo sindaco verde, Boris Palmer , che, in piena terza ondata Covid, ha scelto una via ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 31 marzo 2021), cittadina nel sud della Germania, è in cima alle classifiche dei viaggiatori d'Europa. Il merito è del suo sindaco verde, Boris Palmer , che, in piena terza ondata, ha scelto una via ...

Ultime Notizie dalla rete : Tubinga città Tubinga, la città tedesca sfida il Covid con un 'lasciapassare' giornaliero ...vengono sottoposti al test e ci si può muovere di nuovo liberamente e godersi la vita in città. È quello che volevamo provare', ha spiegato il sindaco Boris Palmer. Germania, esperimento a Tubinga: ...

L'esperimento di Tubinga: riapre tutto grazie a un lasciapassare La città di Tubinga, a sud di Stoccarda, in Germania, nel pieno della terza ondata ha lanciato un mega - esperimento: da 15 giorni i negozi ritenuti non essenziali hanno riaperto e chi vuole fare ...

...vengono sottoposti al test e ci si può muovere di nuovo liberamente e godersi la vita in città. È quello che volevamo provare', ha spiegato il sindaco Boris Palmer. Germania, esperimento a Tubinga: ...
La città di Tubinga, a sud di Stoccarda, in Germania, nel pieno della terza ondata ha lanciato un mega - esperimento: da 15 giorni i negozi ritenuti non essenziali hanno riaperto e chi vuole fare ...