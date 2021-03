Tubinga, la città tedesca dove non c’è lockdown se hai tampone negativo (Di mercoledì 31 marzo 2021) Tubinga, 31 mar — Come prima del marzo 2020: così scorre la vita nella cittadina tedesca di Tubinga, vicino a Stoccarda, nel sud del Paese. città che sta per diventare una delle mete più ambite d’Europa per la Pasqua 2021. Sì perché il primo cittadino, Boris Palmer, in piena terza ondata ha deciso di sperimentare una via alternativa al lockdown che sta tenendo sottochiave il resto della Germania. Si riapre tutto, ma solo per chi è in possesso di un ticket giornaliero ottenibile presentando un certificato con tampone negativo. Con il ticket si riceve un braccialetto che indossato dà l’accesso a negozi, bar, ristoranti, cinema, locali di Tubinga. Che è pure una città universitaria, meta di molti studenti italiani in Erasmus. A ... Leggi su ilprimatonazionale (Di mercoledì 31 marzo 2021), 31 mar — Come prima del marzo 2020: così scorre la vita nella cittadinadi, vicino a Stoccarda, nel sud del Paese.che sta per diventare una delle mete più ambite d’Europa per la Pasqua 2021. Sì perché il primo cittadino, Boris Palmer, in piena terza ondata ha deciso di sperimentare una via alternativa alche sta tenendo sottochiave il resto della Germania. Si riapre tutto, ma solo per chi è in possesso di un ticket giornaliero ottenibile presentando un certificato con. Con il ticket si riceve un braccialetto che indossato dà l’accesso a negozi, bar, ristoranti, cinema, locali di. Che è pure unauniversitaria, meta di molti studenti italiani in Erasmus. A ...

RaiNews : L'esperimento della città tedesca di #Tubinga durerà fino al 18 aprile e poi sarà studiato dall'Università - IlPrimatoN : Si riapre tutto, ma solo per chi è in possesso di un ticket a scadenza giornaliere, ottenibile presentando un certi… - ladyrosmarino : RT @fanpage: Potrebbe essere una delle mete più gettonate dai turisti in Europa per quest'estate 2021. - assaloni : RT @LaVeritaWeb: Da 15 giorni l'esperimento della città tedesca: dopo un tampone rapido negativo, un ticket giornaliero per vivere come pri… - Paolo64273974 : RT @MediasetTgcom24: Tubinga, la città tedesca sfida il Covid con un 'lasciapassare' giornaliero -

Ultime Notizie dalla rete : Tubinga città Tubinga: la città che sfida il Covid con un ticket giornaliero Per la città sono stati allestiti nove punti di raccolta per la realizzazione gratuita dei test. L'esperimento di Tubinga durerà fino al 18 aprile, poi sarà studiato dall'Università. ad_dyn

Libertad vs Fermeture. Madrid e Parigi: le due Europa di fronte ai contagi Il test antigenici di massa diventano traghetto verso la normalità anche a Tubinga, in Germania . ... Altre tre regioni francesi, compresa la città di Lione, vi sono entrate, sempre per quattro ...

Joseph Conrad & Hermann Hesse: storia di una morte mancata Pangea.news Per lasono stati allestiti nove punti di raccolta per la realizzazione gratuita dei test. L'esperimento didurerà fino al 18 aprile, poi sarà studiato dall'Università. ad_dynIl test antigenici di massa diventano traghetto verso la normalità anche a, in Germania . ... Altre tre regioni francesi, compresa ladi Lione, vi sono entrate, sempre per quattro ...