Tubinga: la città che sfida il Covid con un ticket giornaliero (Di mercoledì 31 marzo 2021) In tempi di zone rosse e lockdown, Tubinga, cittadina nel sud della Germania, è in cima alle classifiche dei viaggiatori d'Europa. Il merito è del suo sindaco verde, Boris Palmer, che, in piena terza ... Leggi su globalist (Di mercoledì 31 marzo 2021) In tempi di zone rosse e lockdown,, cittadina nel sud della Germania, è in cima alle classifiche dei viaggiatori d'Europa. Il merito è del suo sindaco verde, Boris Palmer, che, in piena terza ...

Ultime Notizie dalla rete : Tubinga città Tubinga: la città che sfida il Covid con un ticket giornaliero Per la città sono stati allestiti nove punti di raccolta per la realizzazione gratuita dei test. L'esperimento di Tubinga durerà fino al 18 aprile, poi sarà studiato dall'Università. ad_dyn

Per la città sono stati allestiti nove punti di raccolta per la realizzazione gratuita dei test. L'esperimento di Tubinga durerà fino al 18 aprile, poi sarà studiato dall'Università.