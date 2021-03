Trova sul cofano dell’auto sfregiata la scritta “sono gay”: l’episodio di omofobia a Perugia (Di mercoledì 31 marzo 2021) Trova sul cofano dell’auto sfregiata la scritta “sono gay”. l’episodio di omofobia a Perugia segnalato a Omphalos Lgbti dalla vittima: “Fa rabbia che nel 2021 dobbiamo ancora assistere ad episodi simili. Questo accade ormai giornalmente con aggressioni, violenze, insulti e offese, che purtroppo Trovano spesso giustificazione e legittimazione nei discorsi d’odio di certi personaggi e partiti politici. In tutto questo, la proposta di legge contro l’omofobia rimane ancora bloccata al Senato, ostaggio di Lega e Fratelli d’Italia”. Un episodio di omofobia è stato denunciato a Perugia, dove un giovane ha Trovato una scritta ... Leggi su limemagazine.eu (Di mercoledì 31 marzo 2021)sullagay”.disegnalato a Omphalos Lgbti dalla vittima: “Fa rabbia che nel 2021 dobbiamo ancora assistere ad episodi simili. Questo accade ormai giornalmente con aggressioni, violenze, insulti e offese, che purtroppono spesso giustificazione e legittimazione nei discorsi d’odio di certi personaggi e partiti politici. In tutto questo, la proposta di legge contro l’rimane ancora bloccata al Senato, ostaggio di Lega e Fratelli d’Italia”. Un episodio diè stato denunciato a, dove un giovane hato una...

