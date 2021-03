Troppi vestiti e culle, Chiara Ferragni dona tutto alle mamme in difficoltà (Di mercoledì 31 marzo 2021) . Chiara Ferragni ha deciso di dare una mano alle mamme in difficoltà economica, quelle impossibilitate ad acquistare per i loro figli tutto ciò che occorre loro, dai vestitini alla culla al passeggino. Su Instagram ha lanciato un appello: è alla ricerca di associazioni a cui donare parte degli accessori della piccola Vittoria. La piccola Vittoria è la principessina di casa Ferragni, protagonista indiscussa dei post e delle stories di Chiara Ferragni e Fedez. La coppia, felicissima per la new entry in famiglia, sta condividendo ogni momento della propria quotidianità, così come aveva fatto durante la gravidanza, testimoniata giorno dopo giorno per nove mesi. L’influencer ha dato alla luce la sua ... Leggi su limemagazine.eu (Di mercoledì 31 marzo 2021) .ha deciso di dare una manoineconomica, quelle impossibilitate ad acquistare per i loro figliciò che occorre loro, daini alla culla al passeggino. Su Instagram ha lanciato un appello: è alla ricerca di associazioni a cuire parte degli accessori della piccola Vittoria. La piccola Vittoria è la principessina di casa, protagonista indiscussa dei post e delle stories die Fedez. La coppia, felicissima per la new entry in famiglia, sta condividendo ogni momento della propria quotidianità, così come aveva fatto durante la gravidanza, testimoniata giorno dopo giorno per nove mesi. L’influencer ha dato alla luce la sua ...

Advertising

LimeMagazineU : Troppi vestiti e culle, Chiara Ferragni dona tutto alle mamme in difficoltà - infoitcultura : Troppi vestiti e culle, Chiara Ferragni dona tutto alle mamme in difficoltà - Lexotan78 : @finoallafineJ7 Diciamo che le prelemi sono più fans di Giulia che di Pier e si vede, troppi link ironici dove lo p… - Marilenapas : RT @fanpage: Un gesto di grandissima generosità da parte di Chiara Ferragni - Adriana68268783 : @coeurpd @PaganTrelawney E per peggiorare la situazione mettevano i prezzi ai vestiti e agli accessori che Meghan i… -