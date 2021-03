Trentino, entro il 2022 la fibra di Open Fiber in tutte le aree bianche delle valli (Di mercoledì 31 marzo 2021) Trento 31 mar. (Adnkronos) - “Open Fiber porterà entro il 2022 la fibra ottica in tutti i Comuni delle “aree bianche”, le valli, del Trentino. La Provincia autonoma di Trento diventerà così la prima ‘Digital Smart Land' dell'arco alpino, un territorio digitalmente intelligente, inclusivo e sostenibile”. È l'obiettivo condiviso di Maurizio Fugatti, Presidente della Provincia Autonoma di Trento, ed Elisabetta Ripa, Ceo di Open Fiber, che hanno fatto il punto sul progetto Banda Ultra Larga nel corso di un webinar che ha visto la partecipazione anche di Paride Gianmoena, Presidente Consorzio Comuni Trentini, Carlo Delladio, Presidente Trentino Digitale, Michele Bortoli, ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 31 marzo 2021) Trento 31 mar. (Adnkronos) - “porteràillaottica in tutti i Comuni”, le, del. La Provincia autonoma di Trento diventerà così la prima ‘Digital Smart Land' dell'arco alpino, un territorio digitalmente intelligente, inclusivo e sostenibile”. È l'obiettivo condiviso di Maurizio Fugatti, Presidente della Provincia Autonoma di Trento, ed Elisabetta Ripa, Ceo di, che hanno fatto il punto sul progetto Banda Ultra Larga nel corso di un webinar che ha visto la partecipazione anche di Paride Gianmoena, Presidente Consorzio Comuni Trentini, Carlo Delladio, PresidenteDigitale, Michele Bortoli, ...

